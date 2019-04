Whatever Rocks mit DJ Aron

mit Bands wie System of a Down, Korn, Rise Against, Linkin Park, Marilyn Manson, Disturbed, in Flames, Placebo, Rammstein, Callejon, Ramones, the hives, die Ärzte, Pendulum, Hollywood Undead, Turbonegro, Broilers, the Doors, Prodigy, Rob Zombie, Queens of the stone age, Heaven Shall Burn, Editors, Volbeat, Pantera, Slipknot, Red hot chili peppers, Billy Talent, Deftones, the Killers uvm.

Beginn 20h // Eintritt: 4,00 €

Special: 20-22 Uhr- Faßbier Happy Hour (2 kriegen, 1 bezahlen)