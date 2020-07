Speed Injektion Debüt

Speed Injektion ist ein tanzflächenfokussiertes Nebenprojekt des berüchtigten Aggrotech-Acts Alien Vampires und präsentiert nun seine Debüt Veröffentlichung.

Das lang angekündigte Debüt von Speed Injektion greift die härteren Sounds auf, von denen sich Alien Vampires selbst in letzter Zeit entfernt haben, und bringt uns trostlose, beat-getriebene Brutalität.

Hauptsächlich als Instrumentalstück konzipiert, ist “Death’s Dance” raffiniert produzierter Power-Noise in seiner reinsten Form, mit Gesang, wie bei “Crept into your Thoughts” oder von Special Guest Attila Csihar bei “King of Entropy”. Doch Gesang bleibt eher die Ausnahme als die Regel.

Speed Injektion haben diesen von der Pest heimgesuchten historischen Moment zum Soundtrack gemacht – und damit vielleicht auch ihr eigenes Subgenre “Death Dance” definiert.

Speed Injektion – Death’s Dance Death’s Dance 05:00 Crept Into Your Thoughts 04:42 King Of Entropy (feat. ATTILA CSIHAR) 04:30 Apocalypse (Has Arrived) 03:25 Evil Wins Anyway 04:46 Back To Enceladus 01:5 Jetzt kaufen

Speed Injektion @ Web