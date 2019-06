Die GOTH-ROCK-TRINITY Tour 2019 macht Halt in Nürnberg:

UPDATE!!!

LEIDER KÖNNEN WISBORG AUS PERSÖNLICHEN GRÜNDEN NICHT IN NÜRNBERG DABEI SEIN – ABER WIR HABEN MIT OXIC INC. EINEN WÜRDIGEN ERSATZ GEFUNDEN.

Drei Bands, fest verankert in der Szene, seit Anbeginn dabei oder auch frisch und aufstrebend – eine Zeitreise durch die Geschichte des Gothic Rock:

STILL PATIENT? sind ein Urgestein der Szene. Mit 30 Jahren Bandgeschichte, 8 Alben und unzähligen Festivalauftritten begeistert die Band seit der Neuformierung im Jahre 2013 viele alte und neue Fans mit ihrer kraftvollen Weiterentwicklung des klassischen Gothic Rocks. Im Vorprogramm von Bands wie Crematory, Lord of the Lost und Skeletal Family wurde sehr schnell klar, dass STILL PATIENT? auch genreübergreifend funktionieren. Vor allem live ein mitreißendes Erlebnis!

Das aktuelle Album ZEITGEIST WELTSCHMERZ ist direkt auf Platz 2 der Deutschen Alternativ Charts eingestiegen.

STILL PATIENT?

AGE OF HEAVEN haben Kultstatus. Als eine der Bands auf dem ersten Wave-Gothic-Treffen in Leipzig sind sie seit 27 Jahren eine feste Größe in der Szene. Das von vielen sehnsüchtig erwartete neue Album wird in Kürze veröffentlicht und nahtlos dort anknüpfen, wo AGE OF HEAVEN ihre Wurzeln haben: im klassischen und zeitlosen Gothic Rock der ersten Stunde. Frontmann Ju Age ist seit Anbeginn das Aushängeschild der Band und der Szene und weiß mit seinem Auftreten und unverwechselbaren Gesang die Konzertbesucher zu fesseln und zu begeistern.

Age Of Heaven

OXIC INC. – stehen im 21. Jahrhundert für eine Verbindung aus traditionellen elektronischen Darkwaveklängen, die den Geist der ersten großen Gothicwelle atmen und mit modernen Metal- und

Rocksounds der Gegenwart.

Gitarrenlastig und tanzbar hämmern OXIC Inc. ihre ndzeitstimmung in die Nacht. Der Gesang wechselt dabei sowohl zwischen Deutsch, als auch Englisch, und zwischen schwermütig und wahnsinnig. Er wirkt als Spiegelbild für die schizophrene Einstellung der heutigen Gesellschaft.

OXIC Inc. erzählen nicht einfach nur Gothicgeschichten, sondern haben in der Tradition von George Orwells Roman 1984 etwas zu sagen, sich nicht mit den gegebenen Verhältnissen abzufinden, sondern die Zeichen der Zeit zu verstehen und den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

OXIC Inc.

VVK 14,00 €

AK 18,00 €

Weitere Infos folgen in Kürze