Official video for our track “Dance like a God”. Dancer: Lisa Elverfors Director: Sofie Cederström Camera: Hans Johansson and Henrik Johansson Makeup and Hair: Jennie Schubert Production assistant: David Edanius Edit: Hans Johansson Video shot at Holger Hund TV studios (https://holgerhund.tv) and on location in Gothenburg, Sweden. Cameras and equipment provided by Fandango Film AB (https://fandango.se).

Strikkland – Dance like a God Dance like a God 03:52 Details

Strikkland @ Web