tba – Die ganze Wahrheit

Eines der größten Rätsel der Musikgeschichte ist endlich gelöst. Jahrelang wurden tba szeneübergreifend auf zahllosen Festival-Plakaten angekündigt, teilweise sogar als kassenfüllender Headliner. Letztlich mussten sie dann aber doch immer wieder absagen: Berufsschule, Konfirmandenunterricht oder 90. Geburtstag der Oma… irgendwas war immer.

Vielleicht lag es aber auch ganz einfach daran, dass tba noch gar keinen Song hatten, den sie der gespannten Masse hätten präsentieren können. Nun, zumindest dieses Problem wird in Kürze nicht mehr existent sein, denn tba kündigen ihren ersten Song… ach was sag ich, ihren ersten Szene-Hit an.

3 Männer und ein Baby, das in diesem Fall also ein Song ist… und ein klitzekleines Problem: Keiner der drei Protagonisten kann wirklich singen, aber der Song sollte auf jeden Fall Lyrics erhalten. Was also tun?

Um es kurz zu machen: Es wurde auch hier eine Lösung gefunden und nein, diese hieß nicht „Schere, Stein, Papier“. Lasst euch einfach überraschen.

Bleiben eigentlich nur noch zwei Fragen übrig. Was heißt tba wirklich und wer steckt dahinter?

Findig wie das Trio nun einmal ist, liefert es für tba gleich zwei alternative Interpretationen:

trinkt Bier… alle! – Eine Aufforderung an sich selbst und alle Fans oder einfach nur ein augenzwinkernder Hinweis, dass man tba nur mit genügend Alkohol ertragen kann?

trinkt Bier alle – Eine Empfehlung, die dem Umweltschutzgedanken der Bandmitglieder entspringt und zum ressourcenschonenden Umgang mit dem wertvollen Getränk aus Hopfen, Gerste, Hefe und Wasser aufruft. Wie ihr aber in jedem Fall merkt, spielt Bier bei tba eine entscheidende Rolle.



Wie sollte es doch anders sein, da das Trio ja aus einer Bierlaune heraus entstanden ist. Genauer gesagt aus einer Bierlaune, die die drei Freunde bei den Festivitäten zum 25. Bandjubiläum von Solitary Experiments im Jahr 2019, wie von Geisterhand, zufällig in die gleiche Fotobox führte.

Und wenn man schon auf einem Foto vereint ist, was liegt da näher als direkt eine Band zu gründen?

Also sprachen Dietmar Fels, Hagi Grimm und Jörn Ploen: „Ab heute sind wir tba!“

Und da die Idee auch den unvermeidlichen Kater am nächsten Tag überlebte, musste sie nun mit Leben bzw. mit Musik gefüllt werden.

Das taten die drei dann auch und selbst ein Virus namens Corona konnte sie dabei nicht aufhalten.

Spaß und Freude am Tun, an dem Song, ist dabei natürlich wichtiger als musikalische Anerkennung oder gar kommerzieller Erfolg, wobei beides natürlich gern mitgenommen wird, wenn es denn so kommen soll. Bald ist es soweit und der Song wird auf euch losgelassen.



Liebt ihn… oder hasst ihn… aber seid gespannt und hört es euch an