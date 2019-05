Das M’era Luna Festival ist ein seit 2000 veranstaltetes Musikfestival in Hildesheim. Das Festival ist jedes Jahr wieder Treffpunkt für die schwarze Szene aus ganz Europa. Mit beständigen Besucherzahlen von über 20.000 ist das M’era Luna Europas größtes Festival der schwarzen Szene.



An zwei Tagen finden auf einer Open-Air-Bühne und einer Bühne im Hangar Auftritte unterschiedlicher Bands statt. Darüber hinaus gibt es in der Nacht ein Disko-Programm. Seit 2011 finden im Rahmen des Festivals auch Lesungen statt. Eine Modenschau, die „Gothic Fashion Town“ (ein Markt für Kleidung und Accessoires aus der Szene) sowie ein großer Mittelaltermarkt runden das umfangreiche Rahmenprogramm ab.

Mit dabei sind [:SITD:], [X]-RX, ASP, Assemblage 23, Combichrist, Diary of Dreams, Funker Vogt, Heldmaschine, Melotron, Mono Inc., Neuroticfish, Oomph!, Sono, Stahlmann, Subway To Sally, Suicide Commando, Sündenklang, Versengold, VNV Nation, Within Temptation, Zeromancer