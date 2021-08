The Rain Within veröffentlicht neuen, vom Horror inspirierten Song “Forward in Reverse”.

Nach dem Erfolg des Albums “Atomic Eyes” meldet sich The Rain Within mit dem neuen Song “Forward in Reverse” zurück. Der Sound von “Forward in Reverse” ist stark von den Horrorfilmen beeinflusst, in die sich Sänger/Produzent Andy Deane als Kind verliebte.

Er wird von sich wiederholenden, eindringlichen Melodien angetrieben, die geistig an Themen aus den Filmen von Argento, Fulci und Carpenter erinnern. Textlich geht es um den Versuch, sein Herz zu heilen und vorwärts zu gehen, bevor das Gewicht der Welt einen umbringt.

“Forward in Reverse” ist die erste Single aus dem neuen Album “Horrorshow” von The Rain Within, das auf Negative Gain erscheinen wird. Weitere Details werden bald bekannt gegeben.