The Second Sight melden sich zurück

In den 90er Jahren galten sie als eine der wenigen Elektro-Pop Bands, die von ihren Vorbildern Depeche Mode musikalisch akzeptiert und ernstgenommen wurden: The Second Sight. Gegründet in Esslingen erspielten sie sich mit elegant-elegischen Songs a la „Tomorrow“ und hunderten Auftritten eine durchaus ansehnliche Fanbase. „Very ambitious“, meinte auch Alan Wilder anerkennend, als ihm anlässlich eines Auftritts in Stuttgart zwei Songs vorgespielt wurden.

Nach einer längeren Platten-Pause melden sich Keyboarder Dierk und Sänger Alex jetzt überraschend zurück: „A Place Called Home“, erste Single ihres kommenden Albums schleicht sich als atmosphärisch dichter Hörfilm ans Ohr. Und obschon die Band Anklänge an die große Zeit des Synthie-Pop der 80er Jahre nicht verleugnet, ist dies ein Song, der nicht zuletzt auch wegen seines textlichen Inhalts in die Zeit passt – und für Aufsehen auch in der Radiolandschaft des Jahres 2019 sorgen kann. In den Alternative Charts beim Branchenführer Amazon jedenfalls jettete er sogleich von 0 auf 1.

Aus dem Synthie-Pop der 80er Jahre aber ziehen The Second Sight ihre musikalischen Wurzeln, von Bands wie Kraftwerk, Human League, A-ha, Erasure, vor allem aber Depeche Mode. Die Basis ihres Sounds bildet eine interessante Mischung aus synthetischen Klängen und Gitarrenelementen. Ihre Eigenständigkeit erzielen The Second Sight durch ihre selbstkreierten Klänge, die im eigenen Tonstudio entstehen sowie die expressiv-dunkle Stimme des Sängers Alex.

In den 90’er Jahren veröffentlichte die Band mehrere Singles und Alben, und war massiv in Sachen Live-Auftritte unterwegs. Nach einer erfolgreichen Tour im Jahre 2000 mit der damals bekannten Synthie-Pop-Band And One veröffentlichte The Second Sight 2001 ihr bislang letztes Album „From the Dark into the Sun“ bei der EMI. Parallel lief die Single „Tomorrow“ auf vielen Radiostationen. So auch beim SWR, wo die Band dann auch auf dem Festival „Arena of Sound“ in Stuttgart vor über 40.000 Zuschauern auftrat. Danach jedoch löste sich die Band auf. „Es war schwer in diesen Tagen“, erinnert sich Alex, „die Musikbranche zerbröckelte von Woche zu Woche mehr, niemand wollte mehr für Musik bezahlen und 70 Prozent der Labels verschwanden, so beschlossen wir uns, um Job und Familien zu kümmern….“.

Doch 14 Jahre nach ihrem Splitt, wir schrieben Ende 2015, taten sie sich wieder zusammen und beschlossen, wieder neue Songs zu komponieren und aufzunehmen. Ihren ersten Track „A Placed Called Home“ schickten sie sogleich an Hans Derer. Der Stuttgarter Musikmanager, von 1980 bis 1990 für die PR von Depeche Mode verantwortlich, managed heute das Plattenlabel 7music. Und auf diesem veröffentlichten sie ihre erste neue Single – genau 28 Jahre nach ihrem ersten Live-Auftritt, der am 28.12.1990 stattfand.

Die ersten Reaktionen darauf können sich wahrlich sehen lassen: Bei am 28.12.2018 veranstalteten Live – Präsentation in Stuttgarts „Soundwerk“ kam es zu Standing Ovations, beim Marktführer Amazon erreichten sie Platz 1 der Bestsellerliste „Alternative“, sowohl die TV-Sender Regio TV als auch „bw Family“ zeichneten Interview-Specials auf, die am 9. Januar (Regio TV- Puls bzw. 22. Januar (bw family – „vollWert“) ausgestrahlt werden. Auch die sonst eher abwartenden Öffentlich-Rechtlichen reagierten prompt: The Second Sight war im SWR 1 zu Gast. „So kanns weiter gehen“, freut sich ein strahlender Dierk Budde.

Am 25. Januar erschien dann auch das Album „Compilation“, das Neuaufnahmen ihrer Songs aus den 90ern erhält. Jetzt, nach den sehr erfolgreichen ersten Singles „A Place called home“ und „Make it on your own“ wird die dritte Clubsingle “Born on the wrong side” Ende Oktober an die Clubs ausgeliefert. Das ist der Vorbote zum neuen Album “In the grey“ das am 22.11.19 in den Platten-Läden und Online veröffentlicht wird.

The Second Sight @ Web

www.thesecondsight.de

facebook.com/thesecondsight

The Second Sight Live



Aktueller Monat Past & Future Events All Only Past Events Only Future Events Artist All [:SITD:] [de:ad:cibel] [x]-Rx 0Kontrol 80s Express A Spell Inside A.I. Zero Absurd Minds Accessory Adam Is A Girl Aesthetic Perfection After The Rain Agent Side Grinder Agonoize Aiboforcen Alienare All The Ashes Alphamay Amduscia Amnistia Analogue-X Anathema Angels & Agony Antibiosis Any Second Apoptygma Berzerk Arctic Sunrise Arise-X Armageddon Dildos Árstíðir Ashbury Heights ASP Assemblage 23 Auger avoid-a-void Beborn Beton Beyond Obsession Blind Passenger Blitzmachine Blutengel Bysmarque & Snowwhyte C-Lekktor Caisaron CattaC Celluloide Centhron Chemical Sweet Kid Chrom Coma Alliance Combichrist Consumer Junk Covenant Cryo Cryo-Tekk Culture Kultür Cygnosic Darkness on Demand Das Ich De/Vision Decence Deine Lakaien Depeche Mode Deutsche Bank Diary of Dreams Die drei ??? Die Krupps digital ENERGY Diorama District 13 Dive EGGVN Eisbrecher Eisfabrik ELM Empathy Test Empirion Engelsstaub Erdling ESC (Eden Synthetic Corps) evo-lution Faderhead Faktor 239 Felix Marc Fields of the Nephilim First Aid 4 Souls Fix8:Sed8 Fixmer/McCarthy Forced To Mode Form Follows Function Formalin Freunde der Technik Front 242 Front Line Assembly Frozen Plasma Funker Vogt Future Lied To Us Future Trail Gimme Shelter Girls Under Glass Golem / xenonoise Grendel HA[A]RP Haedzor Halo Effect Harmjoy Heima][ærde Heldmaschine Hemesath Hidden Souls Hocico Holygram Icon Of Coil In Strict Confidence Insight Intent:Outtake Iris Janosch Moldau Joachim Witt KieW Kirlian Camera KMFDM Kontrast Les Berrtas Letzte Instanz Liebknecht Lighthouse In Darkness Lights Of Euphoria Live On Mars LOAD Loewenhertz Lord of the Lost Lucifer Machinista Maerzfeld MajorVoice Maschinist Massiv In Mensch Massive Ego Melotron Mental Exile Mesh Mills Minuit Machine Mirexxx Model Depose Mondträume My Love Kills Nachtmahr Nature of Wires Nitzer Ebb Noisuf-X Nordika Novastorm Null Device Null Positiv NZ OMD Omnimar Oomph! Orange Sector Ost+Front Parade Ground Patenbrigade: Wolff Perfection Doll Peter Heppner Pluswelt Festival 2019 POS.:2 Priest Pro Patria Project Pitchfork Psy’Aviah Psyche Purwien & Kowa Radioaktivists Rammstein Re.Mind reADJUST Reaper Reichsfeind Reizstrom Rome Rotersand Rroyce Ruined Conflict S.P.O.C.K Scarlet Dorn Schandmaul Schattenmann Scheuber Schwarzschild Scintilla Anima Sea Of Sin Seadrake Seelennacht She Past Away Signal Aout 42 Simple Minds Siva Six Solar Fake Solitary Experiments Sono Sonorus7 Southern Pines Stahlmann Stahlnebel & Black Selket Suicide Commando Synapsyche Synthattack System Noire T.O.Y. Tension Control Terrolokaust The Beauty Of Gemina The Birthday Massacre The Cassandra Complex The Eternal Afflict The Overlookers The Second Sight The Sisters Of Mercy Third Realm TiktAAlik TKKG TOAL Torul Tri-State Twisted Destiny Uncreated Unity One Unplaces Unterschicht Unzucht V2A Vainerz Vanguard VNV Nation Vorsprung durch Technik Welle:Erdball Winterkälte Wisborg Wort-Ton XotoX Yellow Lazarus Zeromancer Zoodrake Zoon Politicon Zweite Jugend Es sind leider keine Termine in unserer Datenbank