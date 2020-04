Torul – You and Me

Taken from double album Tenviersia (2020) ‘You and Me’ song produced, arranged, lyrics and vocals by T. Torulsson. Guitars by P. Penko. Performed by TORUL Video footage collected, selected and edited by Borut Dolenec. Known video footage participants // THANK YOU SO MUCH: Maj Valerij Borut Dolenec Luka Hojnik Photography David Lotrič Banović Pierre Seiler Matevž Kocjan & Anže Štupar Jan Jenko Iztok Medja Kaja Brezočnik Kristian Goodwin

