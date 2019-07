Uncreated - Is That What You Want

“Is that what you want” ist die dritte Single von Uncreateds Debütalbum “Eternal”. Sie knüpft an die beiden bisherigen Erfolgssingles “Evolve” und “Not your soldier” an, die beide in den deutschen Electronic Web Charts hoch platziert gewesen sind! Die Single enthält Remixes von Funker Vogt, Lights of Euphoria, We The North, Sea of Sin und Jonas Kröjtz.

Die Remix-CD-R enthält auch weitere Remixe von “Is that what you want” (von Oren Amram, Obsession of Time, Croona und mehr) sowie Remixe anderer Songs von “Eternal” und zwei Uncreated Remixes von Vision Talk (The Zone of Silence) und Vogon Poetry (Exposed Thoughts).

Diese CD-R ist (war) auch Teil des “electropop.15 (Super Deluxe Fan Bundle)” – das nur auf 50 Stück limitiert war.