🤟 FULL 🤟 FORCE 🤟 FESTIVAL 🤟

######Warm Up Party#########

+ Second Floor

+ Verlosung von 4 Freikarten

+ 2 Djs

+ Musik der Line up Bands plus X

💥Dj SEPH NISHIMA💥

💥DJane GAB RIOT 💥

Sounds like Full Force Line Up:

Parkway Drive , Arch Enemy, Limp Biskit, Behemoth, Lamb Of God, Amorphis, Beartooth, Bury Tomorrow, Kadavar, Knorkator, Our Last Night, Sick Of It All, Terror, While She Sleeps, Annisok, u.v.m

Auf dem anderen Floor findet die Queen & Rock Party statt.

—————Danke an:—-———

28. – 30. JUNI 2019

FULL FORCE

FERROPOLIS, GERMANY