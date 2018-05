Unter Schwarzer Flagge 2019

Am 11. Mai 2019 wird der Rhein erneut zum schwarzen Meer, wenn Jolly Roger den Anker zur großen Fahrt lichtet. Festival meets Tagesausflug mit harten Riffs, legendären Electrowellen und einmaliger Kulisse – streng limitiert auf nur 1333 Tickets!

“Unter schwarzer Flagge” führt der Kurs von Köln stromaufwärts in das sagenumwobene Siebengebirge zur historischen Altstadt von Königswinter, am Fuße des Drachenfels. Unterwegs sorgen 4 erlesene Bands für verstärkten Seegang.

Dem Riffgewitter von STAHLMANN, die das Programm eröffnen, folgen die Gothic-Rocker MONO INC. als Headliner der Hinfahrt, die mit ihrem 2017 erschienenen Album “Together Till The End” und dem Hit “Boatman” thematisch voll auf Kurs liegen. Auf dem Rückweg nach Köln bleiben wir direkt an der Waterkant. LORD OF THE LOST kredenzen zunächst ein gezimmertes Rockbrett, bevor die Electro-Ikonen PROJECT PITCHFORK zum epischen Tanz in die Nacht bitten.

Zwischen den Live-Konzerten am Nachmittag und Abend legt die MS RheinEnergie in Königswinter für einen mehrstündigen Landgang an. Alle USF-Cruise-Teilnehmer erhalten hier bei Interesse die Gelegenheit von Bord zu gehen, die Stadt zu erkunden und gegebenenfalls eine der örtlichen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.

Vom Aufstieg zum DRACHENFELS mit seinem phänomenalen Ausblick auf den Rhein, über die NIBELUNGENHALLE / DRACHENWELT (mit Reptilienzoo) sowie eine Fahrt mit der DRACHENFELSBAHN, zählt auch das märchenhafte SCHLOSS DRACHENBURG zu den absoluten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wer frühzeitig von Bord geht, hat zudem die Möglichkeit mit dem SEA LIFE Königswinter in spannende Unterwasserwelten einzutauchen. Nähere Infos zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen werden in Kürze bekanntgegeben.

Diese einmalige Kombination aus Schiffstour und Musikfestival, verbunden mit der herrlichen Landschaft des Siebengebirges, sorgt für unvergessliche Momente am und auf dem Rhein.

TICKETS AB SOFORT IM AMPHI SHOP ERHÄLTLICH!

Streng limitiert auf 1333 Tickets ist “Unter Schwarzer Flagge” ab sofort exklusiv im Amphi Shop unter www.amphi-shop.de zum Preis von 69,00 € zzgl. 7,00 € Vvk.-Gebühren, zzgl. Versand erhältlich. Der Ticketpreis enthält die Rheinschifffahrt an Bord der MS RheinEnergie am 11.05.2019 von Köln nach Königswinter und zurück.

NICHT IM TICKET ENTHALTEN sind aufgrund der vielfältigen freien Gestaltungsmöglichkeiten während des Landgangs etwaige Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten der Stadt Königswinter sowie anfallende Reise-, Unterkunfts- & Verpflegungskosten aller Art.