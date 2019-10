Vain Machine veröffentlichen Single für den guten Zweck.

Kalifornien ist der Sunshine State, aber wie an allen Orten hat es eine andere, weniger saubere und unangenehme Seite, an der sich nur die Mutigen und kühnen versuchen können.

Vain Machine (Omar Quiñones am Gesang und Anthony Trujillo am Synthesizer) tun genau das auf dem neuen Track Invisible, der einige der anhaltenden Turbulenzen untersucht, die durch das Leben in einer Kultur verursacht werden, in der der Druck auf Individuen, als perfekt wahrgenommen zu werden, mit Nachteilen verbunden sein kann.

Alles hat seinen Preis, und die Kosten können hoch sein.

Invisible by Vain Machine

Referenzen an EBM und Industrial Rock stehen im Vordergrund, was sowohl die aktuellen Fans der Band erfreuen wird als auch diejenigen ansprechen wird, die Acts wie Nitzer Ebb und Nine Inch Nails mögen.

Textlich erforscht das Duo, was unter der quietschsauberen Oberflächlichkeit der modernen Gesellschaft liegt; seine Überlegungen darüber, wie wir alles von der Therapie über Medikamente bis hin zur Körperveränderung nutzen, sowie andere weniger lohnende Bewältigungsmechanismen, um zu versuchen, sich anzupassen, werden bei denen, die die moderne Kultur mit Vorsicht betrachten, aufhorchen lassen.

Die Unruhen, die dadurch verursacht werden, dass wir von der Gesellschaft oder gar unseren eigenen Gedanken ausgegrenzt werden, werden in den kompromisslosen, harten Worten offengelegt.

Das Thema der Texte ist etwas, das für Omar eine große persönliche Resonanz hat: “Vor einigen Jahren, als Eat You Alive geschrieben wurde, betrachtete ich die Welt, und sie verlor gute Menschen, wie den Schauspieler Robin Williams, und den Schmerz eines gescheiterten psychischen Gesundheitssystems. Ich warf einen tiefen Blick darauf, wie meine Angst und Depressionen die Menschen um mich herum beeinflussen könnten. Ich sah, dass viele um mich herum mit den gleichen Problemen kämpften oder schlimmer noch, niemand wusste, dass sie Hilfe brauchten, bis es zu spät war. Im Moment, da wir vor Herausforderungen in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinschaften und auf der ganzen Welt stehen, ist einer der an den stärksten unterfinanzierten Bereichen der öffentliche Dienst, die psychische Gesundheit und die Selbstmordprävention.

Er fährt fort: “Dieser Song hat einen sehr sentimentalen Wert und mit ihm wollten wir andere erreichen und sagen, dass niemand allein ist oder Angst haben sollte, um Hilfe zu bitten. Das Stigma der psychischen Erkrankung ist real. Es ist keine Schande, Hilfe zu bekommen, wenn man sie braucht. Du solltest wissen, dass du die Hilfe und Unterstützung finden kannst, die du brauchst und verdienst.

In dem Bewusstsein, dass es sich um ein dringendes Problem handelt, hat die Band beschlossen, dass alle Einnahmen aus diesem Track dem Projekt Semikolon zugutekommen.

Project Semicolon ist eine Organisation, die sich der Prävention von Selbstmord widmet. Ihre Arbeit basiert auf der Grundlage und dem Glauben, dass Selbstmord vermeidbar ist und jeder eine Rolle bei der Selbstmordprävention zu spielen hat. Durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die Aufklärung der Gemeinden und die Ausstattung jeder Person mit den richtigen Werkzeugen wissen wir, dass wir Leben retten können.

