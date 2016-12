Weitere Bands für Hurricane und Southside 2017 bestätigt

Pünktlich vor Weihnachten bestätigt der Veranstalter FKP Scorpio Die Antwoord, Imagine Dragons und viele weitere Bands für die Zwillings-Festivals Hurricane und Southside. Zusätzlich zum bisherigen Line-Up um die Headliner Green Day, Linkin Park und Casper kommen vom 23. bis 25. Juni 2017 weitere namhafte Acts von Pop bis Punk nach Scheeßel und Neuhausen ob Eck.

Die Schaumkrone der beträchtlichen Bandwelle aus 36 Acts bilden Die Antwoord aus Südafrika. Das Trio verknüpft Rap und Rave mit einer skurril-provokanten Performance – und wird nach seinem legendären Hurricane-Auftritt im Jahr 2015 auch 2017 wieder für hohe Endorphinspiegel sorgen. Auch die Indie-Rocker von Imagine Dragons garantieren schäumende Emotionen und bringen ihr Publikum mit ihrem unfehlbaren Gespür für phänomenale Hymnen zur Ekstase. Für eine Prise Alternative-Folk sorgen Alt-J. Mando Diao haben ihren Sound auf ihrem letzten Album zwar völlig neu definiert, fordern ihr Publikum mit “Dance With Somebody” aber nach wie vor zum Tanz. Auf Pogo statt Tanz setzen Rancid, die Punkrock so dreckig machen, wie er sein sollte. Egal wie ihre Fans tanzen – das oberste Ziel der experimentierfreudigen Jungs von SDP ist immer eine gute Party. Die wünschen sich auch die Alternative-Rock-Ikonen von Jimmy Eat World. Beim Gypsy-Punk-Crossover von Gogol Bordello wird den Festivalisten ohnehin nichts anderes übrig bleiben als abzufeiern. Elektronischer aber genauso tanzbar klingen die ebenso jungen wie verrückten Österreicher von Bilderbuch und das Folktronica-Duo Milky Chance. Kontra K wartet mit gepimpten Beats und eindrücklichen Raps abseits von Gangster-Romantik auf. Auch die 257ers lachen über Gangster-Attitüden und gesellschaftliche Konventionen: Die Musik und Texte des Duos gehorchen ihrer eigenen Logik. Ihre Gitarren eingepackt haben außerdem Danko Jones und Callejon, erstere für schnörkellosen Garage-Blues-Rock, letztere bohren harte Metal-Bretter. Ruhiger geht es bei Xavier Rudd zu, der elegische Songwriter-Titel auf höchstem Niveau bietet. Weniger feinfühlig aber jederzeit zynisch und intelligent macht SSIO in seinen doppelbödigen Texten auf Dicke-Hose-Rapper. Auch die Post-Rocker von Archive und die Elektropunks von Frittenbude provozieren gerne – egal ob mit kritischen Texten oder visionärem Sound.

Wer sich von verzerrten Gitarrenriffs mitreißen lassen will, sollte sich folgende Künstler vormerken: Seasick Steve, Heisskalt, Me First And The Gimme Gimmes, Die Kassierer, Disco Ensemble, The King Blues, Nothing But Thieves, The Smith Street Band, Skinny Lister, Highly Suspect, Alex Mofa Gang und Pictures.

Fette Beats oder unorthodoxe Lyrics liefern: OK Kid, Antilopen Gang, Neonschwarz, SXTN, K.Flay und auf der White Stage die Drunken Masters.

Der Vorverkauf ist in vollem Gange, nach dem Southside werden nun auch die Hurricane-Tickets am Freitag, 9. Dezember, um 12 Uhr mit 199€ die letzte Preisstufe erreichen.

________________________________________

Alle bestätigten Bands in der Übersicht:

Green Day | Linkin Park | Casper | Blink-182 | Die Antwoord | Imagine Dragons | Fritz Kalkbrenner | Alt-J | Flogging Molly | Mando Diao | Rancid | Editors | SDP | Jennifer Rostock | Frank Turner & The Sleeping Souls | Jimmy Eat World | Gogol Bordello | Bilderbuch | Milky Chance | Kontra K | Boy | 257ers | Danko Jones | Maximo Park | Xavier Rudd | Die Orsons | Joris | Haftbefehl | Callejon | SSIO | Archive | Gloria | Frittenbude | OK Kid | Seasick Steve | Heisskalt | Me First And The Gimme Gimmes | Die Kassierer | Antilopen Gang | Neonschwarz | SXTN | Disco Ensemble | The King Blues | Nothing But Thieves | The Smith Street Band | Skinny Lister | Highly Suspect | Erik Cohen | Alex Mofa Gang | K.Flay | Pictures

White-Stage Line-Up 2017

Boys Noize | Digitalism Live | Gestört aber GeiL | Rampue | Drunken Masters

…und viele mehr!