Welle:Erdball – Die Unsichtbaren

Mit der achten Ausgabe von Call The Ship To Port heißt es am 24. Juli 2020 wieder “Leinen los!” für eine Rheinschifffahrt zwischen romantischen Eindrücken, vorfreudig entspannter Geselligkeit und tollen Live-Konzerten an Bord der MS RheinEnergie.

Die einzigartige Atmosphäre des KD-Katamarans fördert seit 2013 immer wieder besonders intensive Konzerterlebnisse zu Tage! Dort knüpfen wir gerne nahtlos an und präsentieren euch drei Top-Acts, die ausschließlich am Freitag auf der MS RheinEnergie zu sehen sein werden.

Mit an Board sind Forced To Mode, Welle:Erball und S.P.O.C.K