Wintry`s zweites Album

Mit „Timeline“ präsentiert das deutsch/brasilianischen Duo, gebildet von Anne Goldacker (ex-Obsyre) und Alex Twin (3 Cold Men / Individual Industry) das zweite Wintry Album.

Nach der 7″-Single, die von dem britischen Produzenten und Musiker John Fryer produziert wurde (4AD records, This Mortal Coil, Cocteau Twins, Dead Can Dance…), bewegt sich der Sound von Wintry auf dem neuen Album zwischen dem 80er-Jahre-Stil der frühen 4AD und mischt ihn mit Wave- und Gothic-Einflüssen. Timeline” enthält 10 Songs, einschließlich der Singletracks, diese jedoch in neuen Versionen.

Die neuen Songs von Wintry mischen 80er Jahre wie Xmal Deutschland und Clan of Xymox mit dem Sound von moderneren Darkwave- und Post-Punk-Künstlern. “Timeline” enthält 7 Tracks mit deutschen Texten, 1 Instrumentalstück und 2 auf Englisch. Die physische Ausgabe enthält außerdem 4 Bonustracks mit Pieter Nooten (Gründungsmitglied des Clan of Xymox) und Marcelo Gallo (brasilianischer Produzent/Pitch Yarn of Matter). Wunderbare Kunstwerke des brasilianischen Designers Hernan Czauski.

