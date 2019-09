Nach VNV Nation vervollständigen Eisbrecher das dynamisches Headliner-Duo für 2020. Eine wuchtige 1-2 Kombination, die euch ohne umschweife auf die Tanzbretter schickt! The Birthday Massacre, Diary Of Dreams und Suicide Commando knüpfen hier ebenso nahtlos wie energiegeladen an.

Vom elektronisch-minimalistischen Post-Punk bis hin zur derben Stromgitarre erwarten euch mit She Past Away, In Strict Confidence, Rome und Heldmaschine weitere Meister ihres Fachs.

Doch das Amphi wäre schließlich nicht das Amphi ohne eine spannende Reihe von Bands, die erstmalig mit dabei sind. Hierzu gehören Sono, Minuit Machine, Scarlet Dorn, Wisborg, Chemical Sweet Kid, Johnny Deathshadow, Schwarzschild, Bragolin und Alienare.